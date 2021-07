Bilanz in NRW : 2020 weniger Kirchenaustritte - auch im Erzbistum Köln

Bilanz in NRW

Düsseldorf Im vergangenen Jahr sind weniger Menschen aus der Kirche ausgetreten - sogar im Erzbistum Köln. Experten und die Kirchen selbst sind sich einig: Das hatte sehr viel mit Corona zu tun.

Im Corona-Jahr 2020 sind in Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Menschen aus der Kirche ausgetreten - sogar im Erzbistum Köln. Wie das größte deutsche Bistum am Mittwoch mitteilte, kehrten 2020 in seinem Einzugsgebiet 17.281 Katholiken der Kirche den Rücken. 2019 waren es 24.298 gewesen.