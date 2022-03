Bruch irreparabel : Elefantenkuh im Kölner Zoo nach Kampf mit Bullen eingeschläfert

Köln Die Elefantenkuh „Maejaruad“ wurde bei einem Kampf mit einem Bullen im Kölner so sehr schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste.

Nach einem Kampf unter asiatischen Elefanten im Kölner Zoo ist eine Elefantenkuh eingeschläfert worden. Bei der Auseinandersetzung habe der Bulle „Bindu“ die Kuh „Maejaruad“ so schwer am rechten Hinterbein verletzt, dass Waden- und Schienbein gebrochen waren, sagte Zoodirektor Theo Pagel am Freitag. Tierärzte des Kölner Zoos und Elefantenexperten des Wuppertaler Zoos hätten dann festgestellt, dass der Bruch irreparabel sei. Daraufhin sei entschieden worden, das Tier einzuschläfern, um ihm weiteres Leid zu ersparen.