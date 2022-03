Verwaltungserlass : NRW-Finanzverwaltung entlastet Flüchtlingshelfer

Düsseldorf Steuerliche Erleichterungen und die damit einhergehende Aufhebung bürokratischer Hürden sollen Bürgern in NRW die Unterstützung Geflüchteter aus der Ukraine leichter machen.

Das Land NRW will Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die Flüchtlingen aus der Ukraine mit Spenden oder der Bereitstellung von Wohnraum zur Seite stehen. Deshalb habe die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung in Abstimmung mit dem Bund und den Ländern steuerliche Erleichterungen in Kraft gesetzt, wie das Finanzministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Dadurch sollen bürokratische und steuerliche Hürden für die Helferinnen und Helfer so weit wie möglich abgebaut werden.