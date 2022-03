Brand im Regenwaldhaus : 132 Vögel, Fische und Flughunde sterben bei Feuer im Kölner Zoo

Köln Mehr als 130 Tiere sind beim Feuer im Kölner Zoo gestorben, darunter auch mehrere Flughunde. Brandstiftung kann ausgeschlossen werden. Das Regenwaldhaus bleibt vorerst geschlossen.

Das Feuer im Kölner Zoo hat doch weitaus größeren Schaden angerichtet: 132 Tiere – darunter Fische, viele Vögel und mehrere Flughunde – sind nach Angaben des Zoos gestorben. Einige der Tiere gehörten zu sehr seltenen Arten aus den Erhaltungszuchtprogrammen des Zoos. „Die Tiere befanden sich in der großen Freiflughalle, die durch die Rauchentwicklung in der Mehrzweckhalle betroffen war“, teilt der Zoo mit. Am Dienstagabend waren Feuerwehr und Zoo nach einer ersten Begehung davon ausgegangen, dass nur einige wenige Vögel gestorben seien. „Leider und zu unserem großen Bedauern“ seien aber doch mehr Tiere verstorben.