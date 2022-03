Feuer in Erkrath : Buschbrand vor Firmengebäude

Erkrath Polizei ermittelt und geht von Brandstiftung aus; mehrere hundert Euro Schaden. Die Feuerwehr Erkrath löschte rasch. Nun werden Zeugenhinweise gesucht.

(RP) In der Nacht zu Samstag, 12. März, brannte an der Helena-Rubinstein-Straße in Erkrath ein Busch lichterloh. Einem aufmerksamen Zeugen ist der Feuerschein vor einem Firmengebäude gegen etwa 2.45 Uhr in der Früh aufgefallen. Daraufhin schaute er zunächst nach, woher der Feuerschein genau stammt und stellte fest, dass ein Busch in Flammen stand. Im Anschluss informierte er über den Notruf die zuständige Feuerwehr der Stadt.