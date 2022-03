Feuer in Weeze : Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Die Feuerwehr war an der Kevelaerer Straße bei einem Zimmerbrand im Einsatz. Foto: Feuerwehr Weeze Foto: Feuerwehr Weeze

Weeze In der Nacht zu Montag mussten die Einsatzkräfte in Weeze ausrücken. Durch fahrlässiges Verhalten war ein Feuer in einem Haus an der Kevelaerer Straße ausgebrochen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr Weeze mit den Einheiten Weeze und Wemb zu einem Zimmerbrand in einem Reihenhaus auf der Kevelaerer Straße gerufen. Dichter Qualm drang aus dem Gebäude, die Feuerwehr begann sofort mit dem Löschangriff. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte schließlich eine Ausbreitung des Feuers auf die gesamte Wohnung verhindert werden.

Die Einsatzkräfte hatten bereits während der ersten Löschmaßnahmen parallel damit begonnen, die Räume zu belüften. Durch gezielten Lösch- und Lüftereinsatz im betroffenen Zimmer sei der Schaden durch die Brandbekämpfung möglichst gering gehalten worden, so die Feuerwehr.

Die Bewohner hätten sich richtig verhalten. Als sie den Brand in dem Zimmer bemerkt hatten, hätten sie die Tür geschlossen, das Haus verlassen und die Feuerwehr gerufen.

Nach Aufräumarbeiten konnte die Feuerwehr gegen zwei Uhr wieder abrücken.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Laut Polizei ist das Feuer durch fahrlässiges Verhalten entstanden. Größeren Schaden am Gebäude habe es nicht gegeben.

(zel)