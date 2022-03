Niedrigste Rate in Essen : Anteil der Kaiserschnittgeburten in NRW-Kliniken geht zurück

In NRW werden weniger Kaiserschnitte durchgeführt. (Symbolbild) Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Der Anteil von Kaiserschnitten bei Geburten in NRW-Kliniken ist innerhalb von zehn Jahren erkennbar gesunken. Im Jahr 2020 entbanden 165.790 Frauen im Krankenhaus, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte.

Bei 29,5 Prozent der Geburten wurde ein Kaiserschnitt angewendet. Im Jahr 2019 waren es 30,3 Prozent. 2010 lag der Anteil der Kaiserschnittgeburten noch bei 33,6 Prozent.

Innerhalb des Landes kamen Kaiserschnitte unterschiedlich oft vor. Einen besonders hohen Anteil von 40,2 Prozent wies 2020 der Märkische Kreis auf. Die niedrigste Kaiserschnittrate verzeichneten laut Statistik die Essener Kliniken mit einem Anteil von 13 Prozent.

es



(ldi/epd)