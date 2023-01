Riesiger Wohnkomplex Brand im Kölner Uni-Center – Treppenhaus auf über 40 Etagen verraucht

Das 135 Meter hohe Wohnhaus hat 968 Wohnungen. 50 bis 60 Bewohner hatten sich wegen des Rauchs in Sicherheit gebracht. Sie konnten am späten Abend wieder in das Gebäude zurückkehren. Die Brandursache sei noch unbekannt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Auch die Schadenshöhe sei bislang unklar.