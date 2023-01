Prozess gegen Einbrecher in Köln Die Pochers als Zeugen vor Gericht – „Ich habe seitdem keine ruhige Nacht mehr“

Durch den Gang des Kölner Justizgebäudes ertönt es am Mittwochmorgen: „Amira Pocher, bitte auf Saal 10!“ Im langen hellen Wintermantel tritt die 30-Jährige ein, grüßt freundlich alle Anwesenden und nimmt auf dem Zeugenstuhl Platz. Was sie beruflich mache, will der Amtsrichter wissen. Sie antwortet: „Moderatorin, Podcasterin, Unternehmerin, Mutter.“ Und dann berichtet sie, wie sie den Abend des 20. Januar 2022 erlebt hat. Damals lebten Amira und ihr Ehemann Oliver Pocher mit den beiden gemeinsamen Kindern in Köln-Hahnwald vorübergehend im Haus des Sängers Pietro Lombardi. Ihr eigenes Haus war wegen eines Hochwasser-Schadens vorübergehend unbewohnbar.