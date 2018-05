Köln-Porz: 13-jähriger Junge wird vermisst

Köln Die Polizei hat das Foto eines Jungen aus Köln-Porz veröffentlicht, der seit dem 16. Mai verschwunden ist. Er lebte in einer Jugendeinrichtung.

Er war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung untergebracht. Entgegen der Absprache erschien er nicht am Mittwochnachmittag, 16. Mai, um 15.30 Uhr in der Einrichtung. Alle bisherigen Suchmaßnahmen waren erfolglos.