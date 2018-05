Köln: Polizei schnappt Love-Scamming-Betrüger

Festnahme am Schokoladenmuseum in Köln

Köln Die Kölner Polizei hat einen Mann festgenommen, der mutmaßlich als Komplize in einem Fall von „Love Scamming“ agierte.

Der 24-Jährige hatte sich mit einer Frau am Schokoladenmuseum in Köln verabredet, um eine fünfstellige Geldsumme von ihr entgegenzunehmen – doch die 52-Jährige hatte längst die Polizei informiert, die den Mann am Donnerstag am Museum festnahm.