Brand auf ehemaligem Schlachthof in Köln

Feuerwehreinsatz in Köln : Dichte Rauchwolke durch Brand auf ehemaligem Schlachthof

Foto: Markus Gerres 8 Bilder Feuer in ehemaligem Schlachthof in Köln

Köln Auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs in Köln hat es am späten Donnerstagabend einen Brand gegeben. Mehrere Holzverschläge gingen in Flammen auf.

Mehrere Anwohner der Liebigstraße in Neuehrenfeld alarmierten gegen 22.40 Uhr die Feuerwehr. „Es stieg ziemlich dichter Rauch in die Luft“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Bahnstrecke wurde am Donnerstagabend vorsichtshalber gesperrt.

Die Rettungskräfte fuhren zum Brandort, wo mehrere Holzverschläge in Flammen standen. Der Brand breitete sich noch weiter aus, weil Druckgasflaschen Feuer gefangen hatten.

Verletzte gab es nicht. Die Schadenshöhe war unklar. Die Feuerwehr war mit 49 Kräften und 18 Fahrzeugen im Einsatz.

(top/dpa)