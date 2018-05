Streit um Wasserbüffel-Einsatz auf der A3 bei Leverkusen

Die Wasserbüffel von Familie Quanz grasen in einem Leichlinger Stall und erholen sich von den Strapazen der Betäubung. Foto: dpa/-

Leverkusen Behörden und Halter streiten über die Kosten für den Wasserbüffel-Einsatz auf der A3 bei Leverkusen. Fünf Tiere waren auf die Autobahn gelaufen und hatten für ein Chaos gesorgt. Wer hat Schuld daran?

Der Wasserbüffel-Einsatz auf der A3 in der Nacht zum Montag könnte die Tierhalter-Familie aus Leichlingen teuer zu stehen kommen. Fünf entlaufene Büffel hatten die Autobahn stundenlang blockiert, bevor Tierexperten des Kölner Zoos sie mit Betäubungspfeilen unter Kontrolle brachten.

Die Tiere waren von einer eingezäunten Weide im nahe der Autobahn gelegnen Landschaftsschutzgebiets am Pescher Busch entwichenen. Wegen der Vollsperrung der Autobahn mussten einige Autofahrer die ganze Nacht in ihren Wagen ausharren. Erst am frühen Morgen gelang es, die betäubten Tiere abzutransportieren.