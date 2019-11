Feuerwehr-Einsatz in Köln : Pärchen rollt mit Auto in den Rhein

Köln Gefangen im eigenen Auto musste ein Kölner Paar am Freitagabend die Polizei zu Hilfe holen. Ihr Auto war in den Rhein gerollt.

Ein Auto ist am späten Freitagabend in Köln-Rodenkirchen in den Rhein gerollt. „Im Auto war ein Pärchen, aufgrund von Bewegungen hat sich die Handbremse offenbar gelöst und der Wagen ist losgerollt“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Samstag.