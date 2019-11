Mehr Kontrollen : Polizei verzeichnet mehr illegale Autorennen in NRW

Köln Zwei Autofahrer rasen mit Vollgas durch die Stadt, gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer: Immer wieder liefern sich vorwiegend junge Männer illegale Rennen. Die Zahl der ermittelten Fälle nimmt weiter zu.

Die Zahl der von der Polizei registrierten illegalen Autorennen in Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr erneut deutlich gestiegen. Von Januar bis September ermittelten die Beamten in 456 Fällen wegen mutmaßlicher Rennen, berichtete das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 387 Verfahren. In 72 Fällen kam es in den ersten drei Quartalen infolge von Rennen zu Verkehrsunfällen (Vorjahreszeitraum: 60).