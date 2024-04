Auswertung der AOK Krankenstand im Rhein-Kreis so hoch wie noch nie

Noch nie war der Krankenstand bei den AOK-Versicherten im Rhein-Kreis Neuss so hoch wie im Jahr 2023. Die Krankenstände unter 42 Tagen, in denen der Arbeitgeber weiter Lohn bezahlt, stieg von 5,12 (2022) auf 5,20 Prozent der Versicherten. Das ist der bisher höchste ermittelte Wert der letzten Jahre. 2021 waren es noch 4 Prozent. Der hohe Krankenstand im Rhein-Kreis Neuss ist die entscheidende Aussage der Arbeitsunfähigkeits-Daten (AU) der AOK Rheinland/Hamburg. Die Ergebnisse der Auswertung stellten Matthias Czarny vom BGF Institut in Köln und Marion Schröder, Regionaldirektorin der AOK Niederrhein im AOK-Haus an der Oberstraße nun vor.