Sperrungen werden aufgehoben : Bombenblindgänger in Köln-Deutz entschärft

Bombenblindgänger in Köln-Deutz entschärft

Die Severinsbrücke in Köln. (Archivbild). Foto: Monika Salchert/Salchert, Monika (mos)

Köln Bei Bauarbeiten auf dem Deutzer Ring ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Experten konnten sie am Nachmittag entschärfen. 3100 Menschen waren von der Evakuierung betroffen.

Um kurz nach 17 Uhr vermeldete die Stadt Köln am Donnerstag, dass die Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft wurde. Sie war am Morgen bei Bauarbeiten in Deutz gefunden worden. Es war zu Verkehrsbehinderungen gekommen, unter anderem musste die Severinsbrücke stadtauswärts gesperrt werden.