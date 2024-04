Bildung in Rhein-Berg und Wermelskirchen Wie Jugendliche in den „Chefsessel“ ihrer Biografie gelangen

Die Fachakteure aus dem gesamten Kreisgebiet brachten im Bergisch Gladbacher Kreishaus ihr Know-how ein, um neue Impulse für das Bildungsnetzwerk zu geben und die gemeinsame Weiterarbeit zu beraten. Dabei standen Fragestellungen im Mittelpunkt: Sind Bildungsräume und Bildungsangebote in der Region derart gestaltet, dass dort zukünftig alle Kinder und Jugendliche bestmöglich erreicht, ausgebildet und gestärkt werden können? Wie müssen sich Bildungsinstitutionen, Kommunen und Handelnde aufstellen, damit im Bildungssystem möglichst niemand verloren geht? Welche Entwicklungen bei den jungen Menschen, in ihren Elternhäusern, auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft müssen beachtet werden, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und entsprechend zu agieren? Die Fragestellungen diskutierten die Bildungsexperten während der Bildungskonferenz in vier Arbeitsforen und gaben ihre Einschätzungen und Handlungsempfehlungen ab, die anschließend in den Gremien des Bildungsnetzwerks des Rheinisch-Bergischen Kreises beraten werden.