Fall in Bergisch Gladbach : Verdächtige sollen Kinder zum Missbrauch ausgetauscht haben

Fall in Bergisch Gladbach

Pressekonferenz zum Missbrauchsfall am Mittwoch in Köln. (Archiv). Foto: dpa/Marius Becker

Köln Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach werden immer mehr Details bekannt: So sollen die Beschuldigten ihre Kinder auch untereinander ausgetauscht haben, um sie sexuell zu missbrauchen.

Im Fall um den Missbrauch von Kindern in NRW und in Hessen hat sich ein neuer Verdacht ergeben: Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorab berichtet, sollen einige der Beschuldigten ihre Kinder ausgetauscht haben, um sie zu missbrauchen. Dies gehe aus Aussagen eines Verdächtigen aus Krefeld hervor, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Demnach hat er nicht nur seine Tochter, sondern auch die Nichte eines Komplizen aus Viersen missbraucht.