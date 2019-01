Köln: Mordprozess gegen 89-Jährigen wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt

Köln Jähes Ende im Prozess gegen einen 89-Jährigen, der in Rösrath seine Ehefrau getötet haben soll: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren gegen den Angeklagten wegen dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit eingestellt und der Haftbefehl aufgehoben.

Der Angeklagte sei jedoch nicht in der Lage, dem Verfahren zu folgen. So konnte er dem psychiatrischen Gutachter, den er insgesamt sieben Mal getroffen hat, vor Beginn des Prozesses am Dienstag zwar erkennen, aber nicht einordnen. Das Langzeitgedächtnis des Angeklagten sei intakt, so kann er etwa sagen, wann der Erste Weltkrieg zu Ende war – „das nützt aber nichts“, wie der Staatsanwalt bemerkte.