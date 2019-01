Täter hatte im Netz Sex angeboten: Kripo Köln sucht Raubopfer nach Blind Dates

Köln Die Kölner Polizei fahndet nach einem Mann, der drei Männer ausgeraubt haben soll. Er hatte sie über eine Anzeige auf einem Erotik-Portal kennengelernt. Es könnte noch mehr Opfer geben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Täter zwischen dem 21. Oktober und dem 25. Dezember 2018 in mindestens drei Fällen mit der gleichen Masche zugeschlagen: Er bot im Internet günstig sexuelle Dienste an. Bei den nächtlichen Treffen führte er die Opfer dann in einsame, dunkle Ecken in Neubrück, zückte dort ein Messer und erzwang so die Herausgabe ihres Bargelds.