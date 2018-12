Mordprozess gegen 89-Jährigen in Köln : „Seine Gesichtszüge werden immer böser“

Köln Nach fast 60 Jahren Ehe tötet ein Mann in Rösrath seine Ehefrau. Eine Tochter des Lehrer-Paares sagte nun als Zeugin gegen ihren Vater aus. Der 89-Jährige zeigt weder Reue noch Mitleid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Claudia Hauser Von, Köln Claudia Hauser Reporterin Autorendetails aufklappen Claudia Hauser (hsr) ist Reporterin für das südliche Rheinland bei RP Online. zum Autorenprofil

Viele Monate sind vergangen, seitdem Carolin L. (Namen geändert) ihren Vater zuletzt gesehen hat. Das Wiedersehen ist am Donnerstagnachmittag in Saal 13 des Kölner Landgerichts, die 52-Jährige wird dort als Zeugin gehört im Mordprozess gegen ihren Vater. Der 89 Jahre alte Mann soll seine Frau am 4. Juni im gemeinsamen Reihenhaus in Rösrath mit einem Schlosserhammer und einem Küchenmesser getötet haben.

Die Vorsitzende Richterin der 11. Großen Strafkammer fragt Carolin L., ob ihr eine Veränderung an ihrem Vater auffalle. Sie blickt den Mann im Rollstuhl kurz und fest an und antwortet: „Seine Gesichtszüge werden immer böser.“

Ihre Schwester hatte schon zu Beginn des Prozesses Ende November einen verstörenden Einblick gegeben in die lieblose Beziehung der Eltern. Die Mutter war Lehrerin, Hubert H., ihr Mann, Oberstudienrat. Bei seinen Schülern war der Lehrer für Latein, Griechisch und Chemie immer beliebt, wie Carolin L. sagt. Das habe sie immer gewundert, als Kind habe sie ihn immer nur als den „lauten, dominanten und unbeherrschten Mann“ gekannt. „Ich dachte als Lehrer war er auch so“, sagt sie. Aber der Zorn des Vaters habe sich wohl vor allem und immer gegen ihre Mutter gerichtet.

Sie erinnert sich an eine Situation, als der Vater die Mutter gewürgt habe und alle drei Töchter sich als Kinder schützend vor sie gesetzt hätten. „Sonst hätte er sie umgebracht“, sagt sie. Zitternd habe sie als Kind immer im Bett gelegen, wenn die Stimme ihres Vaters unten im Erdgeschoss wieder herrisch und laut wurde. „Er war krankhaft eifersüchtig, ein absoluter Kontrollfreak, immer gewaltbereit“, sagt sie. Einmal habe er den Ehering seiner Frau mit einem Hammer zertrümmert. Die Mutter sei das komplette Gegenteil gewesen: „Ein ruhiger Mensch, der viel ertragen hat. Sie wusste, wenn sie sich wehrt, wird es gefährlich.“

Später an diesem Prozesstag wird ein psychiatrischer Gutachter den Angeklagten als Mann mit einer schweren psychischen Störung beschreiben, dessen - unbegründeter - Eifersuchtswahn ihn letztlich zu der Tat getrieben habe. Zu Beginn des Prozesses hieß es, er habe keine Erinnerung an den Tathergang. Dass er seine Frau ermordet hat, hat Hubert H. aber unter anderem dem Gutachter gegenüber zugegeben. „Er zeigt keine Reue, Mitleid oder Schuldgefühle“, sagt der Psychiater. Moralische und ethische Maßstäbe würde der Angeklagte nivellieren. „Er hat die unerschütterliche Vorstellung von der sexuellen Untreue seiner Frau – sein Wahn kennt nur dieses eine Thema.“



Gerichtsverfahren wegen Misshandlung : Prozesstag voller Widersprüche

zurück

weiter

Entwertend und verächtlich würde der Angeklagte auch heute noch über seine Ehefrau sprechen, „Drecksau“ nannte er sie im Gespräch mit dem Psychiater. Hubert H. hatte sich in die Vorstellung hinein gesteigert, seine Frau wolle sich bereichern und sich dann mit ihrem Liebhaber absetzen. „Sie hing an meinem Geld, wollte Geld von unserem gemeinsamen Konto abheben“, hatte Hubert H. dem Gutachter gesagt. Deshalb bereue er auch nicht, was er getan hat: „Da war nur unüberwindbarer Ekel“.

Zwei seiner drei Töchter hören das alles mit an im Saal. Carolin L. hatte vor der Aussage des Psychiaters von einer Kreuzfahrt erzählt, die mit der jüngsten Schwester und der Mutter noch kurz vor deren Tod gemacht haben. Sie habe es letztlich geschafft, die Mutter davon zu überzeugen, dass sie in ein Seniorenheim ziehen solle. Dass sie das möchte, hatte die 88-Jährige ihrer Tochter am Telefon erzählt. Am nächsten Morgen war sie tot.

Carolin L. und ihre Schwestern hatten über die Jahre immer wieder versucht, die unglückliche Frau zur Trennung zu überreden. Sie habe aber zu ihren Kindern gesagt: „Das kann ich ihm nicht antun. Ich hab 57 Jahre ausgehalten – und er lebt ja auch nicht mehr lange.“

Hubert H. hat Leukämie, ist nur stundenweise verhandlungsfähig. Er ist in einem Justizkrankenhaus untergebracht. Im Prozess ging es auch um die Frage, ob der schwerhörige Mann, dessen Kurzzeitgedächtnis „deutlich gestört ist“, wie der Gutachter sagt, dem Verfahren überhaupt folgen kann. Eine Entscheidung darüber, ob das Verfahren eingestellt werden muss, hat die Kammer am Donnerstag noch nicht getroffen. Die Tendenz scheint aber dahin zu gehen, den Prozess fortzusetzen.