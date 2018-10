Rangelei und Beleidigungen in Radevormwald vor Gericht

Radevormwald Der Angeklagte muss 300 Euro an die Stadtkasse zahlen. Der genaue Ablauf des Vorfalls in Rade ließ sich nicht mehr nachvollziehen.

Es ging um einen späten Abend im April dieses Jahres, als der Angeklagte zusammen mit einem Freund auf dem Rader Marktplatz nach einer Hochzeitsfeier noch einen Absacker in einer der dortigen Kneipen nehmen wollte. Er habe noch eine Zigarette rauchen wollen und sei deswegen alleine vor der Kneipe geblieben, sein Freund sei schon rein gegangen. „Da kamen vier jüngere Leute auf den Marktplatz, drei Männer und eine Frau. Sie waren lautstark am Grölen“, sagte der Angeklagte. Davon habe er sich so gestört gefühlt, dass er das Quartett „in möglicherweise unschönem Tonfall“ angewiesen habe, ruhig zu sein. „Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe“, gab der 29-Jährige zu. „Es kann aber schon sein, dass es etwas in die Richtung von ‚Verp...t euch!‘ gewesen ist.“ Es sei jedenfalls nicht auf nette Art geschehen, räumte er ein.