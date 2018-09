Köln: 30-Jähriger wird in Bar angeschossen

Köln In einer Kölner Bar ist ein 30-jähriger Mann angeschossen worden. Die Polizei konnte kurz nach der Tat vier Verdächtige festnehmen.

Nachbarn alarmierten in der Nacht auf Dienstag die Polizei, nachdem sie in einer Bar an der Venloer Straße in Ehrenfeld ein Schussgeräusch gehört hatten. Im Lokal war ein 30 Jahre alter verletzter Mann, dem offenbar ins Bein geschossen worden war. Lebensgefahr bestand nicht.