Mit 250 Sachen Doppelt so schnell wie erlaubt über die A4 bei Köln

Köln · Mit Tempo 250 ist ein 56 Jahre alter Mann am Mittwoch über die A4 gerast – an einer Stelle, an der nur 120 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.

20.03.2024 , 17:01 Uhr

Doppelt so schnell wie erlaubt soll ein Autofahrer über die A4 bei Köln gerast sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am frühen Morgen mit Tempo 250 gefahren – obwohl dort eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde gilt. Zivilbeamte waren dem Wagen demnach gefolgt und lotsten den Fahrer schließlich von der Autobahn, als er vor dem Kreuz Köln-Süd langsamer wurde. Ob der 56-Jährige einen gültigen Führerschein besitzt, war laut Polizei zunächst unklar – er habe angegeben, eine ungarische Fahrerlaubnis zu besitzen. Sein Wagen wurde beschlagnahmt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Polizei in NRW

(albu/dpa)