Grabscher in Regionalexpress: Mann fasst Frauen in Duisburg an den Hintern

Polizei fasst Mann nach sexuellen Übergriffen in Regionalexpress

Zwei Polizisten stehen an einem Bahnhof (Symbolbild). Foto: Bundespolizei

Duisburg/Köln Die Bundespolizei hat einen Mann gefasst, der mehrere Frauen in einem Regionalexpress in Duisburg und Köln mehrfach sexuell belästigt haben soll. Der mutmaßliche Grapscher bestreitet die Vorwürfe. Die Polizei sucht deshalb weitere Opfer und Zeugen.

Der erste Vorfall, an dem der Verdächtige beteiligt gewesen sein soll, war laut Bundespolizei schon im April. Hier wurde eine junge Frau beim Einstieg in den RE1 in Duisburg sexuell belästigt. Ein unbekannter Mann soll ihr ans Gesäß gegriffen haben.