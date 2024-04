32-Jähriger auf Diebestour 72-Jähriger überwältigt Serieneinbrecher in Essen

Ein 72-jähriger Mann hat in Essen einen mutmaßlichen Serieneinbrecher überwältigt. Wie die Polizei am Donnerstag (4. April 2024) mitteilte, soll der Verdächtige im Stadtteil Kray innerhalb eines Tages mehrere Einbrüche begangen haben, indem er unter anderem Wohnungstüren eintrat. In allen Fällen wurden jedoch Zeugen durch den Lärm aufmerksam, so dass der Täter flüchtete.