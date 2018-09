Köln: Mann wirft Flaschen aus Hotelzimmer

Köln Ein 27-Jähriger hat aus dem Fenster eines Hotelzimmers in Köln Flaschen geworfen. Die Flaschen verfehlten nur knapp Passanten. Der Mann ist polizeibekannt.

Ein Radfahrer fuhr am späten Sonntagabend an einem Vier-Sterne-Hotel in der Kölner Innenstadt vorbei, als neben ihm eine volle Wodkaflasche aufschlug. Er sah nach Anhaben der Polizei den 27-Jährigen im vierten Stock am Fenster stehen und stellte ihn zur Rede. Der beschimpfte den 35-Jährigen, kurz darauf verfehlte eine weitere Flasche nur knapp zwei Fußgänger.