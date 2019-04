Mordprozess in Köln : „Er hat sie als sein Eigentum betrachtet“

Köln Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Landgericht Köln der Mordprozess gegen einen 27-Jährigen gestartet, der seine Ex-Frau regelrecht hingerichtet haben soll. Die Familie der Getöteten soll mit Rache gedroht haben.

Sie ging aus Schein auf seine Forderungen ein

Am Morgen des 30. Oktober 2018 hat Dilgasch K. nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft an der Wohnung ihrer Schwester in Köln geklingelt, im Wissen, dass seine Ex-Frau dort war. Den Türspion klebte er mit Kaugummi ab, die 24-Jährige öffnete und Dilgasch K. hielt ihr die Waffe an den Kopf und zwang sie, mit ihm zu kommen – davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Danach soll folgendes passiert sein: Bei einem sehr emotionalen Gespräch an einem Baggersee in der Nähe der Wohnung ging die Frau zum Schein und aus Todesangst darauf ein, wieder zu ihrem Ex-Mann zurückzukehren. Sie konnte ihn davon überzeugen, ohne sie nach Bielefeld in die ehemals gemeinsame Wohnung zu fahren, sie selbst würde sich von ihrer Familie verabschieden, ihre Sachen holen und am Abend nachkommen.