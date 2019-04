Ab jetzt nur mit Dienstwagen unterwegs: Kölner Rabbiner wird in Stadtbahn massiv verbal angegriffen

Kölner Rabbiner wird in Stadtbahn massiv verbal angegriffen

Eine Stadtbahn der KVB in Köln (Symbolbild). Foto: Christoph Seelbach/KVB

Köln Die Kölner Synagogengemeinde beklagt massive verbale Angriffe auf ihren Rabbiner in der Öffentlichkeit. Mit Bus und Bahn will der Rabbiner derzeit nicht mehr fahren.

Rabbi Yechiel Brukner sei in Bussen und Bahnen in Köln massiv antisemitisch beschimpft worden, sagte der Geschäftsführer der Synagogengemeinde, David Klapheck, der „Kölnischen Rundschau“. Zu körperlichen Angriffen sei es nicht gekommen.

„Es ging aber so weit, dass ihm vorgehalten wurde, die Juden seien doch selbst schuld an dem Leid, dass sie erfahren haben“, sagte Klapheck. Die verbalen Angriffe seien aus allen Teilen der Gesellschaft gekommen. Der Rabbiner, der mit seiner Kippa - der jüdischen Kopfbedeckung - viel in Bahnen und Bussen unterwegs gewesen sei, nutze deshalb nun einen Dienstwagen.