Ehrliche Finderin in Köln : Seniorin findet beim Nordic Walking 3000 Euro

Köln Eine Frau hat in Köln 3000 Euro Bargeld auf einer Polizeiwache abgegeben. Das Geld hatte die 68-Jährige auf ihrer Walking-Tour gefunden. Ein 500-Euro-Schein war ihr regelrecht zugeflogen.

Die Frau meldete sich am Montag auf der Wache in Köln-Mülheim und sagte den Beamten, sie habe die 3000 Euro an einem Parkplatz in der Dellbrücker Heide gefunden.