Lanxess Arena und Clubs Das sind die Party-Hotspots im Kölner Karneval

Neben dem Geburtstag des Kölner Karnevals gibt es 2023 noch einen weiteren Höhepunkt: Derzeit läuft in Köln das Musical „Moulin Rouge“. Aus diesem Grund wird am Kartäuserwall in der Torburg in der Südstadt unter dem Motto „Torbourg Rouge" geschunkelt, gesungen und gefeiert. Los geht's an Weiberfastnacht, 16. Februar, um 10.30 Uhr. Von Freitag bis Sonntag gibt es Live-Musik ab 19 Uhr: Am 17. Februar spielt „Et Thekenterzett", am 18. Februar übernimmt das Kölsche Duo „Loup & Hecker", am 19. Februar steht Oly Blum auf der Bühne. Karten gibt es jeweils für zehn Euro an der Theke der Torburg.