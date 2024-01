DIY für die jecken Tage Tolle Karnevalskostüme für Kinder zum Selbermachen

Garantiert ein Hingucker ist das Krakenkostüm von „Survival Guide“. Auf Youtube gibt es die passende Anleitung dazu. Dafür brauchen Sie 5 Strumpfhosen in der passende Größe des Kindes, ein günstiges Oberteil in der gleichen Farbe und ein günstiges Kissen oder, falls noch vorhanden, anderes Füllmaterial. In weniger als 20 Minuten und ganz ohne Nähmaschine wird daraus ein tolles Kostüm.