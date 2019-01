Urteil in Köln: Der Koch, der seinen Kollegen professionell zerstückelte

Als Kinder 2016 am Rheinufer auf einen Sack mit einer Leiche stoßen, beginnt für die Polizei ein lange rätselhafter Kriminalfall. Er führt zu zwei verfeindeten China-Köchen - und nun zu einer Verurteilung. Ein Koch soll den anderen aus Zorn fachmännisch zerstückelt haben.

Es ist viel Wissen, das sich der Angeklagte, ein chinesischer Koch, mit den Jahren angeeignet hat. Wissen darüber, wie man geschickt mit einem Messer umgeht. Wissen, wie man fachmännisch einen Knochen aus einem Gelenk löst, damit essbare Einzelteile übrig bleiben. Wissen, dass am Donnerstag in Köln zu seiner Verurteilung zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Totschlags führt.

Das Landgericht ist überzeugt, dass der 37 Jahre alte Chinese einen seiner Kollegen aus einem Kölner China-Restaurant tötete und anschließend zerteilte - so, „wie er es im Rahmen seiner Kochausbildung gelernt“ habe. Er selbst hatte das bestritten. Das Urteil ist daher der vorläufige Schlusspunkt eines ebenso brutalen wie unappetitlichen Falls, der im Sommer 2016 seinen Anfang genommen hatte. Spielende Kinder entdeckten damals am Kölner Rheinufer eine in einem Sack verpackte Leiche ohne Kopf.

Die Strafkammer sieht es als erwiesen an, dass der Koch den Torso nach seiner Tat in den Sack gepackt und in den Rhein geworfen hatte. Extremitäten und Kopf habe er in einem entfernten Waldstück versteckt. Auch diese wurden später von Kindern gefunden. Sie waren auf einem Schulausflug.