Kriminalität: Kölner Polizei will Druck auf Rockerbanden aufrecht erhalten

Kölner Polizei will Druck auf Rockerbanden aufrecht erhalten

Köln Auch nach der angeblichen Auflösung der Kölner Ortsgruppe der berüchtigten Bandidos will die Polizei den Druck auf die Rockergruppen aufrecht erhalten. Das sagte Polizeipräsident Uwe Jacob am Mittwoch.

Nach eigenen Angaben hat die Polizei seit Beginn ihrer Offensive gegen die Rocker am 9. Januar 400 Fahrzeuge und 13 Szenetreffpunkte durchsucht. Außerdem seien etwa 600 Personen kontrolliert worden. In einem Fall seien über 60.000 Euro in bar und zwei hochwertige Autos durch die Stadt Köln gepfändet worden.