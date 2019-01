Auftritt am Freitag: Matthias Schweighöfer sagt Konzert in Kölner Lanxess-Arena ab

Köln Eine schlechte Nachricht für alle Fans von Matthias Schweighöfer: Der Musiker wird am Freitag nicht das geplante Konzert in der Lanxess-Arena spielen. Er hatte sich einen Nerv eingeklemmt und von seinem Arzt eine Ruhepause verordnet bekommen.

Der Musiker und Schauspieler Matthias Schweighöfer hat sein Konzert in der Kölner Lanxess-Arena abgesagt. Eigentlich hätte er dort am Freitag auftreten sollen. „Leider ist der Rücken noch nicht stark genug, um auf der Bühne zu stehen“, schrieb er bei Facebook. „Köln und Bremen, wir müssen unsere Dates leider auch verschieben. Es tut mir sehr leid.“

Zuvor war bereits das Konzert in Zwickau am Mittwoch abgesagt worden. Der Musiker setzt seine Tournee am Montag in Frankfurt am Main fort. Wie der Musiker auf seiner Facebook-Seite informiert, können alle betroffenen Fans ihre Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgeben.