Neues Restaurant in Erkelenz Leckere Gerichte für große und kleine Räuber

Entsprechend sieht die Speisekarte aus: Es gibt unter anderem die Halunkensuppe oder die Pistolenkugel, die Hotzen-Räuber-Platte oder den Ganoventeller. Dahinter verbirgt sich größtenteils deutsche Küche, von der Linsensuppe über die Frikadelle bis hin zum Schweinekotelett und der Rinderroulade. Ob Frühstück, der „Räuber-Mahlzeit“ als schneller Mittagsimbiss, Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder ein gemütliches Essen am „Räuber-Feierabend“ – auf alle Situationen will der „Hotzenplatz“ vorbereitet sein. Auch wenn die Namen vieler Gerichte geheimnisvoll anmuten, wie etwa „Feenkrautteller“ oder „Zwackelsmanns Zaubertopf“, so ist doch eine Grundrichtung klar: „Uns geht es darum, einen gastronomischen Schwerpunkt zu setzen, in dem die deutsche Küche vorherrscht“, betont Räuber-Hauptmann Michael. Er ist von der zentralen Lage am Markt durchaus angetan. „Wir Gastronomen am Markt bereichern uns mit unserer Vielfalt und unseren unterschiedlichen Angeboten gegenseitig. Wenn erst einmal die Umbauarbeiten in der Fußgängerzone abgeschlossen sind, haben wir eine attraktive Innenstadt.“