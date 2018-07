Archäologen-Fund bei Bauarbeiten: Älteste Bibliothek Deutschlands in Köln entdeckt

Älteste Bibliothek Deutschlands in Köln entdeckt

Eine Bibliothek aus dem Jahr 150 bis 200 nach Christus ist in Köln ergraben worden. (Archivfoto) Foto: dpa, Oliver Berg

Köln Archäologen haben bei Bauarbeiten in Köln einen außergewöhnlichen Fund gemacht: Sie entdeckten die älteste Bibliothek Deutschlands.

„Wir sind da in einen Befund hineingefallen, den wir zunächst einmal nicht haben bestimmen können“, sagte Marcus Trier, Leiter der Bodendenkmalpflege, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Bereits vor einem Jahr wurden der Zeitung zufolge die Fundamente bei Bauarbeiten für das neue Citykirchenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Köln freigelegt. Analysen hätten gezeigt, dass das Gebäude an der südwestlichen Ecke des römischen Forums eine Bibliothek gewesen sei. Diese sei zwischen 150 und 200 Jahre nach Christus entstanden. „Nach unserem Wissen ist das hier die erste römische Bibliothek, die sich nachweisen lässt“, sagte Trier.

Ergraben wurde ein 20 Meter langer und neun Meter breiter Raum mit einer Apsis, einem Raum, der über einem halbkreisförmigen Grundriss errichtet und mit einer Halbkuppel überwölbt ist. Den Angaben zufolge sind die Grundmauern aus einem Kalksand- und Trachyt-Gemisch sowie zwei kleine polierte Fußbodenstücke erhalten. Die Archäologen stießen in Köln auf 80 Zentimeter breite Nischen in den Innenwänden. Vergleiche mit anderen antiken Gebäuden in Ephesus, Pergamon, Alexandria oder Rom legten nahe, dass darin Kisten und Schränke für Rollen aus Pergament oder Papyrus lagerten.