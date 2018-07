Karlsruhe/Köln: Frau des mutmaßlichen Rizin-Bombenbauers in Haft

Karlsruhe/Köln Die am Dienstag festgenommene Ehefrau des mutmaßlichen Rizin-Bombenbauers aus Köln sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die 42-Jährige soll ihrem Mann bei der Vorbereitung eines Anschlags geholfen haben.

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) habe am Abend Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch.