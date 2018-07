Köln: 13-Jährigen zum Sex aufgefordert

Festnahme in Köln

Köln Die Kölner Polizei hat einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen 13-Jährigen mit Geld und Geschenken zum Sex zu überreden. Der 26 Jahre alte Beschuldigte ist einschlägig wegen Sexualdelikten bekannt und wurde erst im Herbst aus der Haft entlassen.

Nach bisherigen Ermittlungen haben der Tatverdächtige und der 13 Jahre alte Junge sich vergangene Woche in einer Kleingartenanlage in Köln-Rondorf kennengelernt, als der Schüler mit Freunden dort in einer Gartenlaube übernachtete. Der 26-Jährige soll dem Jungen seine Handynummer gegeben haben und den Kindern zum Wochenende Alkohol besorgt haben.