Kreis Kleve: Vortrag über die Neuigkeiten zum Thema Datenschutz

Kreis Kleve Kaum ein Unternehmen, welches sich nicht mit dem Wortungetüm "Datenschutzgrundverordnung" - kurz DSGVO - auseinandersetzt. Dahinter verbergen sich die neuen, europaweit gültigen EU-Datenschutzregeln, die natürlichen Personen einen besseren Schutz bei der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten bieten sollen.

"Die DSGVO hat es wie kaum eine andere EU-Regel zu ungeahnter Aufmerksamkeit in der Presse- und Medienlandschaft geschafft. Vielfach verursacht dies nach wie vor Unsicherheiten, insbesondere beim Mittelstand. Wir möchten mit unserem Informationsangebot zu etwas mehr Klarheit beitragen", so die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zu den Gründen der Vortrags- und Informationsveranstaltung "Datenschutzgrundverordnung - was ist jetzt noch zu tun?" am Donnerstag, 7. Juni, ab 15 Uhr im "Tichelpark Cinemas" in Kleve. Den Fachvortrag "DSGVO in aller Munde" hält Rechtsanwältin Romy Latka von der Kanzlei Strick aus Kleve.