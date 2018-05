Kleve: Adenauer-Gymnasium wird vierzügig gebaut

Kleve Der Schulausschuss hat dem Rat der Stadt Kleve einstimmig empfohlen, dass der Neubau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) an der Riswicker Straße baulich als vierzügige Schule errichtet wird. Außerdem soll die gymnasiale Schulzeit neun Jahre (G 9) betragen.

Im Vorfeld hatte Architekt Hausmannn in einer Machbarkeitsstudie empfohlen, das neue KAG für drei Eingangsklassen zu errichten. Die vom Büro Garbe & Lexis durchgeführte Untersuchung der Schulsituation in Kleve prognostizierte jedoch ein höheres Schüleraufkommen in den nächsten Jahren. Aus diesem Grund einigte sich der Schulausschuss darauf, das KAG größer zu errichten, um Erweiterungspotenzial für eine mögliche Vierzügigkeit zu haben.