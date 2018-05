Lokalsport : Sommerturnier bei den Pferdefreunden

Der Keppelner Springreiter Arnold Janssen wird auch am Wochenende in Goch an den Start gehen. Foto: Derks

Kleve Reitsport: Auf der Reitanlage an der Kalbecker Straße 257 wird ein vielseitiges Programm geboten.

Für den kürzlich neu gewählten Vorstand der Gocher Pferdefreunde um Club-Chef Reiner Kunz gilt das zweitägige Sommerturnier, das am 2. und 3. Juni auf der Reitanlage an der Kalbecker Straße 257 durchgeführt wird, quasi als Feuertaufe. Schließlich wollen sie den "Alten Hasen", die ihnen eine gut funktionierende Vereinsstruktur mit einer hoch motivierten Mannschaft übergeben haben, beweisen, dass das in ihnen gesetzte Vertrauen, diesen alt eingesessenen Club ganz im Sinne des Gocher Pferdesports weiterzuführen, auch gerecht wird. Und zwar auch dann, wenn sie hier und da neue Wege beschreiten.

Es hat sich auch unter der neuen Führung nichts daran geändert, dass die Mitglieder des Club ihre Reitanlage für das Sommerturnier mit viele Liebe zum Detail hergerichtet haben.

"Jetzt freuen wir uns auf zahlreiche Sportler und Besucher, die den Turnierplatz mit Leben füllen", erklärt Sarah Schoelen, die neue Pressewartin, mit Blick auf ein vielseitiges Programm, das an der Kalbecker Straße mit diversen Prüfungen in den Teildisziplinen Springen und Dressur geboten wird. Hierzu erhalten an beiden Turniertagen sowohl die passionierten Reiter und Pferde als auch der Nachwuchs die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Los geht es am Samstag, 2. Juni, bereits ab 7 Uhr (!). Zu diesem frühen Zeitpunkt eröffnen die jungen Pferde in den Springpferdeprüfungen der Klassen A** und L auf dem eindrucksvollen Sandplatz den Turniertag, während eine Stunde später auf dem Dressurviereck in der Reithalle in den Prüfungen der Klassen E und A* geritten wird. "Beide Schauplätze versprechen im Verlauf des Tages zahlreiche sehenswerte Wettbewerbe.

Während zunächst die Jüngsten in den Reiterwettbewerben zeigen dürfen, was sie schon alles gelernt haben, wird es dann zum Abschluss des Tages noch einmal leistungsstarken Reitsport zu sehen geben", ist sich Schoelen sicher. Dabei schaut die Pressewartin unter anderem auf das abschließende L-Springen mit Stechen, dass um 19 Uhr angeläutet wird.

Aber auch der zweite Turniertag bietet den reitsportbegeisterten Besuchern aus der Region ab 8.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Startend mit diversen Prüfungen der Klassen A und L, über die Dressurpferdeprüfung der Klasse L, bis hin zu dem ab 17 Uhr beginnenden Abschlussspringen der mittelschweren Klasse, in der ein Stechen über Sieg und Platzierung entscheidet, dürfte für die Reitsportfreunde einiges dabei sein.

So unter anderem die Pony-Dressurprüfung der Klasse L**, in der eine anspruchsvolle, internationale Dressuraufgabe präsentiert und zu der gegen 15.30 Uhr in die Bahn geritten wird.

Aber auch die gegen 13.30 Uhr beginnende Pony-Springprüfung der Klasse M mit Stechen gehört zu einem Highlight, zu dem es spannend zu beobachten ist, wer sich in der höchsten Klasse des Pony-Springsports an diesem Tag durchsetzen kann.

Selbstverständlich wird an beiden Tagen auch für das leibliche Wohl aller Sportler und Besucher gesorgt sein.

Was die genaue Zeiteinteilung des Gocher Sommerturniers anbelangt, so kann diese unter "http://www.pferdefreunde-goch.de/" eingesehen werden.

