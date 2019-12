Blitzeinbruch in Kleve : Täter fährt mit Auto durch die Schaufensterscheibe

Blitzeinbruch bei Meyer Potz in Kleve: In der Nacht zu Montag fuhr ein Unbekannter mit seinem Wagen durch die Schaufensterscheibe und stahl Handtaschen. Am nächsten Morgen ist davon nicht mehr viel zu sehen. Seit 6 Uhr ist die Schaufensterscheibe wieder drin, um 10 Uhr wird wieder geöffnet. Foto: Julia Lörcks-Weyers