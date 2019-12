Kleve : Feuerwehr: Damit Weihnachten nichts passiert

Kleve Wenn’s an den Feiertagen rund um den Weihnachtsbaum gefährlich wird, liegt das meist an unsachgemäßem Verhalten.

Überhaupt sollten Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kinder-sicheren Platz aufbewahrt werden. Zudem gehören Kerzen stets in eine standfeste, nicht brennbare Halterung. Außerdem dürfen diese nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (Geschenkpapier, Vorhang) aufgestellt werden. Die Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaum müssen rechtzeitig gelöscht werden, bevor sie komplett heruntergebrannt sind. „Adventskränze und Weihnachtsbäume trocknen mit der Zeit aus und sind daher sehr leicht entflammbar, wobei das trockene Tannengrün mit hoher Geschwindigkeit abbrennt“, weiß Gilles mit Blick darauf, dass eine Ausbreitung auf das ganze Zimmer oder die Wohnung daher schnell möglich. „Halten Sie daher einen Eimer oder eine Bodenvase mit Wasser bereit.“