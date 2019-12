Fahrsicherheit : Ein Simulator fürs E-Bike

Kreis Kleve Die Verkehrswacht Kreis Kleve hat einen Pedelec-Simulator angeschafft. Dieser soll bei Aktionen zum Einsatz kommen. Ältere Menschen können ihre Reaktionszeit testen und erhalten ein Gefühl für die Geschwindigkeit der E-Bikes.

Mehr als 90 verschiedene Gefahren-Situationen im Straßenverkehr können mit dem Gerät simuliert werden. Wenn die Senioren, die Zielgruppe ist 65 Plus, auf dem Pedelec Platz nehmen, treten sie in die Pedale und auf dem Bildschirm wird ihnen die virtuelle Fahrstrecke angezeigt. Typische Situationen sind: Plötzlich roll ein Ball auf die Straße, ein Kind springt hinter einem Lkw hervor oder ein von rechts kommendes Auto nimmt dem E-Bike-Fahrer die Vorfahrt. Dann gilt es schnell zu reagieren. „Das ist für Senioren aber alles nicht mehr so einfach.Es besteht oft eine große Unsicherheit bei der Handhabung eines Pedelecs. Der Schulterblick funktioniert nicht mehr so gut und die Reaktionszeit ist geringer als in jungen Jahren“, erläutert Baumgarten.