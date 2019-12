Fußball-Bezirksliga : Trainerbeben im Hubert-Houben-Stadion

Bezirksligist Viktoria Goch ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Jan Kilkens warf das Handtuch, nachdem der Verein ihm eröffnete, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nach RP-Informationen übernimmt Daniel Beine.

Ein Paukenschlag in der Fußball-Bezirksliga: Wenige Tage nach Beginn der Winterpause trennen sich die Wege von Trainer Jan Kilkens und Viktoria Goch mit sofortiger Wirkung. Wie der Verein mitteilt, kam der Vorstand bei seinen Beratungen zur Entscheidung, nicht über die laufende Saison hinaus mit dem niederländischen Übungsleiter weiterarbeiten zu wollen. „Jan Kilkens hat hier über die nun schon dreieinhalb Jahre mit hohem Engagement gute Arbeit abgeliefert. Dennoch hatten wir uns vorgestellt, sportlich zum jetzigen Zeitpunkt etwas weiter zu sein und wollten deshalb mit einer Veränderung auf der Trainerposition zur nächsten Spielzeit neue Impulse setzen“, erklärt Schatzmeister Bernd Willich.

Vereinsvorsitzender Jürgen de Mür sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Irgendwann sollte man auch frischen Wind hineinbringen. Jan Kilkens ist nun beinahe vier Spielzeiten lang unser Trainer gewesen, einige Spieler haben vier Jahre unter ihm gearbeitet.“ Er sei dem Niederländer für seine geleistete Arbeit dankbar, immerhin habe dieser die Viktoria nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Spielzeit 2015/2016 durch schwere Zeiten geführt. „Wir wollten Jan Kilkens diese Entscheidung frühzeitig mitteilen, damit auch er sich nach einem neuen Klub umschauen kann“, sagt Jürgen de Mür weiter.

Karriere Vor seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit beim Bezirksligisten Viktoria Goch war Jan Kilkens als Trainer in den Niederlanden aktiv. Zuvor stand er beim SV Hönnepel-Niedermörmter an der Seitenlinie. Beim damaligen Kalkarer Niederrheinligisten war er im März 2010 zurückgetreten, nachdem die sportliche Führung ihm ein Ultimatum gestellt hatte.

Mit der vom Bezirksliga-Klub angestrebten Trennung zum Saisonende zeigte sich Kilkens jedoch nicht einverstanden und zog seine Konsequenzen: „Die Rückrunde noch weiterzumachen, macht für mich unter diesen Umständen keinen Sinn. Ein abzusehendes Ende der Zusammenarbeit kostet im Team auch immer Autorität“, erklärt Kilkens, der sich enttäuscht zeigt: „Damit habe ich nicht gerechnet. Auch wenn wir derzeit nur Tabellenachter sind, sehe ich das Team in einer sehr guten fußballerischen Entwicklung.“

Er verweist auf die schwierige Vorbereitung und die langen verletzungsbedingten Ausfälle der beiden verpflichteten Routiniers Daniel Beine und Daniel Vogel. „Mit ihnen an Bord nach der Winterpause ist das angepeilte Saisonziel Top fünf absolut realistisch, vielleicht sogar noch ein Platz unter den ersten Drei. Dennoch wünsche ich der Gocher Viktoria alles Gute für die Zukunft“, sagt Trainer Kilkens.

Die drängende Frage lautet nun: Wer wird Jan Kilkens Nachfolger an der Seitenlinie? Klub-Chef Jürgen de Mür erklärt, es sei diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen. Man habe „zwei bis drei“ Kandidaten ins Auge gefasst, mit denen man das Gespräch suchen wolle. Es sei vorstellbar, dass zumindest interimsweise Viktorias Co-Trainer Sven Kleuskens die Verantwortung für die Mannschaft übernehme.

Nach Informationen unserer Redaktion aber hat sich die sportliche Führung an der Marienwasserstraße bereits für einen Nachfolger entschieden: für Daniel Beine. Der 32-Jährige spielt seit dieser Saison für den Traditionsverein. Bisher kommt er jedoch erst auf sechs Einsätze für die Schwarz-Roten. Seit Mitte September muss der frühere Oberliga-Kicker aufgrund von muskulären Problemen passen. Dazu kommt: Ab Januar ist auch Beine ohne Traineranstellung. Seit 2017 betreut Beine nämlich die A-Junioren-Mannschaft des KFC Uerdingen. Beine entwickelte das U19-Aufgebot des neureichen Drittligavereins von einer Durchschnittsmannschaft in der Leistungsklasse zu einer der Spitzenteams in der A-Jugend-Niederrheinliga.