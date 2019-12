Karate : Karate: Prüfung beim Bundestrainer in Bonn

Bedburg-Hau (RP) Am vergangenen Wochenende konnten sich zwei jahrelange Mitglieder von Kaiten Bedburg-Hau der Schwarzgurt-Prüfung stellen: Jelle Staals und Michael Pantelatos. Beide hatten sich durch zahlreiche Kyu-Trainingseinheiten und erfolgreiche Wettkämpfe für die Prüfung vorbereitet und qualifiziert.

Zunächst gab es am Vormittag vier Trainingseinheiten beim Bundestrainer Eftimios Karamitsos in Bonn, dann begann am Abend die Prüfung. 30 Prozent Durchfallquote ist bei dem Prüfer die Regel. Drei Stunden später war es für die 40 Prüflinge aus dem gesamten Bundesgebiet endlich geschafft. Beide Sportler aus Bedburg-Hau bestanden ihre Prüfung, Michael sogar mit besonderem Lob des Bundestrainers, der dann auch dem Trainer Dieter Koch gratulierte für die sehr gute Ausbildung in Theorie und Praxis.