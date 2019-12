Todestag des Prinzen : Prinz Johann Moritz Tod vor 440 Jahren

Kleve Der Prinz prägt die Stadt Kleve bis heute, hat aber auch Schattenseiten.

Viele verehren Prinz Johann-Moritz von Nassau-Siegen als den Mann, dessen besondere Gartenarchitektur die Stadt Kleve bis heute prägt. Sein Barockgarten im Amphitheater, bekannt als Neuer Tiergarten, seine Anlage zu Füßen der Burg in den Galleien und entlang des Kermisdahls, Alter Tiergarten genannt, sind wunderbare Gartenanlagen, dazu die herrlichen Alleen wie die große Nassauerallee, die seinen Namen trägt, mit drei Baumreihen, wie die lange, schnurgerade Lindenallee oder die Tiergartenstraße Entree in die Stadt. Er gestaltete die Stadt neu als Klever Statthalter des Großen Kurfürsten. Vor 440 Jahren, am 20. Dezember 1679, ist der Prinz in Kleve gestorben. Dort, wo er sich in seinem Park, in seinem „Arcadien“, eine eigene, recht kuriose Grabstätte schuf und wo er dann doch nicht beigesetzt wurde. Seine Grabstelle ist im Stammschloss derer von Nassau-Siegen.