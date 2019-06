Kleve Konzert bei von Heys : Garrison Starr auf dem Meyerhof

Sängerin, Songwriterin und Plattenproduzentin aus Los Angeles kommt.

(RP) Garrison Starr ist der Inbegriff eines musikalischen Allroundtalentes - Sängerin, Songwriterin und Plattenproduzentin - und ihr Album „Girl I Used To Be“, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird sie auf dem Höhepunkt all ihrer Fähigkeiten zeigen. Bisher hat sie als Solokünstlerin 15 Alben veröffentlicht, ihr letztes, das von den Kritikern gefeierte Album „What If There Is No Destination“, erschien im Juni 2017.